Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2020 года составило 810,3 тыс. т, что на 8,2% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).

По данным ведомства, розничные продажи бензина возросли на 21%, до 126,9 тыс. т, ДТ – на 17,5%, до 114,1 тыс. т. Промышленное потребление ДТ показало рост на 4,5% – до 523,4 тыс. т, промпотребление бензинов осталось на уровне сентября прошлого года – 45,8 тыс. т.

Читайте также: Акциз на автогаз хотят поднять почти втрое

В целом потребление дизельного топлива в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 6,6%, до 637,5 тыс. т, бензина – до 172,7 тыс. т (+14,8%).

Как сообщали в “Консалтинговой группе А-95”, баланс рынка ДТ в сентябре 2020 года составил 686,7 тыс. т, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (682,6 тыс. т), автомобильных бензинов – 186,8 тыс. т (-10%). Эксперты “Консалтинговой группы А-95” ранее отмечали, что в течение последнего года наблюдается сближение данных балансов (поставок) с потреблением.

По мнению экспертов, это вызвано началом лицензирования АЗС и борьбой с теневым сегментом рынка, в результате чего участники рынка вынуждены более полно отчитываться перед органами статистики. Между тем весомые расхождения по отдельным сетям АЗС все еще имеют место, отмечают в “А-95”.