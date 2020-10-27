Споживання бензинів і дизельного палива в серпні 2020 р склало 810,3 тис. Т, що на 8,2% більше, ніж у вересні 2019 року. Про це повідомили в Державній службі статистики (Держстат).

За даними відомства, роздрібні продажі бензину зросли на 21%, до 126,9 тис. т, ДП - на 17,5%, до 114,1 тис. т. Промислове споживання ДТ показало зростання на 4,5% - до 523, 4 тис. т, промспоживання бензинів залишилося на рівні вересня минулого року - 45,8 тис. т.

Читайте також: Акциз на автогаз хочуть підняти майже втричі

В цілому споживання дизельного палива в вересні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилася на 6,6%, до 637,5 тис. Т, бензину - до 172,7 тис. Т (+ 14,8%).

Як повідомляли у «Консалтинговій групі А-95», баланс ринку ДТ у вересні 2020 р становив 686,7 тис. т, що практично відповідає показнику вересня минулого року (682,6 тис. Т), автомобільних бензинів - 186 , 8 тис. т (-10%). Експерти «Консалтингової групи А-95» раніше відзначали, що протягом останнього року спостерігається зближення даних балансів (поставок) зі споживанням.

На думку експертів, це викликано початком ліцензування АЗС і боротьбою з тіньовими сегментом ринку, внаслідок чого учасники ринку змушені більш повно звітувати перед органами статистики. Тим часом вагомі розбіжності по окремих мережах АЗС все ще мають місце, відзначають в «А-95».