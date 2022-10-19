Рост продаж новых автомобилей в ЕС объясняется низкой сравнительной базой.

В годовом измерении европейский рынок новых авто увеличивается второй месяц подряд. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), сентябрьские регистрации новых легковых автомобилей выросли на 9,6%, сообщает Укравтопром.

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Однако это увеличение в значительной степени было обусловлено низкой базой в сравнении с сентябрем 2021 года, когда дефицит полупроводников препятствовал производству, поясняют в АСЕА. Если смотреть на четыре крупнейших рынка ЕС, Германия и Испания зафиксировали двузначный прирост (+14,1% и +12,7% соответственно), тогда как Франция (+5,5%) и Италия (+5,4%) показали более скромные темпы роста.

В то же время, несмотря на положительные результаты, зафиксированные в августе и сентябре, показатель девяти месяцев с начала 2022 сократился на 9,9% до 6.784.090 единиц. По итогам трех кварталов все основные рынки ЕС понесли потери. Наибольшее падение наблюдалось в Италии (-16,3%), за ней следуют Франция (-11,8%), Германия (-7,4%) и Испания (-7,4%).

Первенство на европейском рынке занимает VW Group, которая с января по сентябрь реализовала 2030321 машин, при этом падение составило -14,7% по сравнению с прошлогодним показателем. На втором месте – Stellantis с результатом 1559467 проданных авто, что на 16,3% меньше прошлогоднего показателя. Также в тройке лидеров Hyundai Group – 821 531 машин (+6,6%).