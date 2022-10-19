Зростання продажів нових автомобілів у ЄС пояснюється низькою базою порівняння.

У річному вимірюванні європейський ринок нових авто збільшується другий місяць поспіль. За даними Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), вересневі реєстрації нових легкових автомобілів зросли на 9,6%, повідомляє Укравтопром.

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Однак це збільшення значною мірою було зумовлене низькою базою порівняння з вереснем 2021 року, коли дефіцит напівпровідників перешкоджав виробництву, пояснюють в АСЕА. Якщо дивитися на чотири найбільші ринки ЄС, Німеччина та Іспанія зафіксували двозначний приріст (+14,1% та +12,7% відповідно), тоді як Франція (+5,5%) та Італія (+5,4%) показали більш скромні темпи зростання.

Водночас, незважаючи на позитивні результати, зафіксовані у серпні та вересні, показник дев’яти місяців з початку 2022 року скоротився на 9,9% до 6.784.090 одиниць. За підсумками трьох кварталів всі основні ринки ЄС зазнали втрат. Найбільше падіння спостерігалося в Італії (-16,3%), за нею йдуть Франція (-11,8%), Німеччина (-7,4%) та Іспанія (-7,4%).

Першість на європейському ринку посідає VW Group, яка з січня по вересень реалізувала 2 030 321 машин, при цьому падіння склало -14,7% у порівнянні з торішнім показником. На другому місці – Stellantis з результатом 1 559 467 проданих авто, що на 16,3% менше минулорічного показника. Також у трійці лідерів Hyundai Group – 821 531 машин (+6,6%).