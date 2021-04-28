Удивительный трехколесный автомобиль с кузовом в стиле стимпанк появляется уже в первой серии нового телешоу.

Это как Бэтмобиль, но для суперженщины начала 19 века, ведь действие сюжета переносит нас в 1830-е годы.

Смотрите также: "Безумный Макс" возвращается в приквеле о Фуриосе

Телеканал HBO начал показ нового научно-фантастического сериала “Невероятные” (The Nevers), действие которого происходит в Лондоне викторианской эпохи. В центре сюжета – прогрессивные женщины, получившие определенные суперсилы.

Внимание, спойлер!

Главные героини – Амалия Тру (Лаура Доннелли) и Пенанс Адер (Энн Скелли) – имеют особые способности, как у людей Икс. Пенанс – изобретательница-конструктор, а Амалия умеет управлять энергией.

Уже в первом же эпизоде шоу мы видим два транспортных средства, способных удивить не только лондонцев 1830-х годов, но и наших современников, ведь одно из них – это экипаж, которым управляет робот, а второе – трехколесный электромобиль, похожий на Morgan 3-wheeler. В тизерном видео необычную машину можно увидеть на временной отметке 00:47.