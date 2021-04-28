Дивовижний триколісний автомобіль з кузовом у стилі стімпанк з'являється вже в першій серії нового телешоу.

Це як Бетмобіль, але для супер-жінки початку 19 століття, адже дія сюжету переносить нас у 1830-ті роки.

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Телеканал HBO розпочав показ нового науково-фантастичного серіалу “Небувалі” (The Nevers), дія якого відбувається у Лондоні вікторіанської епохи. В центрі сюжету – прогресивні жінки, що отримали певні суперсили.

Увага, спойлер!

Головні героїні – Амалія Тру (Лаура Доннеллі) і Пенанс Адер (Енн Скеллі) – мають особливі здібності, як у Людей Ікс. Пенанс – винахідниця-конструкторка, а Амалія вміє керувати енергією.

Вже у першому ж епізоді шоу ми бачимо два транспортних засоби, здатних здивувати не лише лондонців 1830-х років, а й наших сучасників, адже один з них – це екіпаж, яким керує робот, а другий – триколісний електромобіль, схожий на Morgan 3-wheeler. У тізерному відео незвичайну машину можна побачити на часовій відмітці 0:47.