В сервисных центрах МВД появились первые автомобили для сдачи практических экзаменов по вождению для людей с инвалидностью.

Для людей с инвалидностью услуги в Сервисных центрах МВД становятся доступнее. Теперь сдать практический экзамен в Сервисных центрах МВД можно на специально оборудованных автомобилях.

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5 легковушек уже доставлены в регионы, в которых действует проект «Автошколы для лиц с инвалидностью». Это Киев, Львов, Одесса, Днепр и Каменец-Подольский.

Автомобили оборудованы дополнительными педалями многочисленными рычагами для ручного управления, устанавливаемыми в зависимости от потребности конкретного человека. Также имеется джойстик для удобного управления всей электроникой.