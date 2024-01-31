У Сервісних центрах МВС з’явились перші автомобілі для здачі практичних іспитів на водіння для людей з інвалідністю.

Для людей з інвалідністю послуги у Сервісних центрах МВС стають доступнішими. Відтепер скласти практичний іспит у Сервісних центрах МВС можна на спеціально обладнаних автомобілях.

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5 легковиків вже доправлені до регіонів, в яких діє проект «Автошколи для осіб з інвалідністю». Це Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Кам’янець-Подільський.

Автомобілі обладнані додатковими педалями, численними важелями для ручного керування, які встановлюються в залежності від потреби конкретної людини. Також є джойстик для зручного керування усією електронікою.