В сервисных центрах МВД принимают документы с Дії

Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой. Ведь 'возможность делиться цифровыми копиями через приложение Дія.
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Электронные документы не только экономят время, но и снижают риск их потери или повреждения. В сервисных центрах МВД возможно получить паспорт в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД о том, что хотите поделиться документами онлайн через приложение Дія.
Чтобы посетителям поделиться копией ID-карты, необходимо:
- открыть паспорт в приложении Дія;
- нажать на него и выбрать штрих-код;
- предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код, который расположен под штрих-кодом;
- подтвердить запрос для передачи данных.
Цифровая копия паспорта с е-подписью Дии передается в информационную систему МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору.
Среди основных преимуществ шеринга цифровых документов в Дії:
- быстрое обслуживание, ведь работнику не нужно вносить данные вручную;
- отсутствие ошибок, что могли произойти при внесении данных;
- копия содержит отметку о том, кому и когда ее передавали.