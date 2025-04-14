В сервисных центрах МВД принимают документы с Дії

Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой. Ведь 'возможность делиться цифровыми копиями через приложение Дія.

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Электронные документы не только экономят время, но и снижают риск их потери или повреждения. В сервисных центрах МВД возможно получить паспорт в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД о том, что хотите поделиться документами онлайн через приложение Дія.

Чтобы посетителям поделиться копией ID-карты, необходимо:

открыть паспорт в приложении Дія;

нажать на него и выбрать штрих-код;

предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код, который расположен под штрих-кодом;

подтвердить запрос для передачи данных.

Цифровая копия паспорта с е-подписью Дии передается в информационную систему МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору.

Среди основных преимуществ шеринга цифровых документов в Дії: