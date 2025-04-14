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В сервисных центрах МВД принимают документы с Дії

Быстро, удобно и без лишних бумаг. Именно так, в несколько кликов, работает шеринг документов онлайн в смартфоне.
Документы из Дії: как использовать сервисных центрах МВД - Auto24
Евгений Гудущан
logo14 апреля, 21:04
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Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой. Ведь 'возможность делиться цифровыми копиями через приложение Дія.

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Электронные документы не только экономят время, но и снижают риск их потери или повреждения. В сервисных центрах МВД возможно получить паспорт в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД о том, что хотите поделиться документами онлайн через приложение Дія.

Чтобы посетителям поделиться копией ID-карты, необходимо:

  • открыть паспорт в приложении Дія;
  • нажать на него и выбрать штрих-код;
  • предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код, который расположен под штрих-кодом;
  • подтвердить запрос для передачи данных.

Цифровая копия паспорта с е-подписью Дии передается в информационную систему МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору.

Среди основных преимуществ шеринга цифровых документов в Дії:

  • быстрое обслуживание, ведь работнику не нужно вносить данные вручную;
  • отсутствие ошибок, что могли произойти при внесении данных;
  • копия содержит отметку о том, кому и когда ее передавали.

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