У сервісних центрах МВС приймають документи з Дії

Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою. Адже ‘можливість ділитись цифровими копіями через додаток Дія.

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Електронні документи не тільки економлять час, а й знижують ризик їх втрати чи пошкодження. У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія.

Щоби відвідувачам поділитися копією ID-картки, необхідно:

відкрити паспорт у застосунку Дія;

натиснути на нього та обрати штрих-код;

надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;

підтвердити запит для передачі даних.

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору.

Серед основних переваг шерингу цифрових документів у Дії: