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У сервісних центрах МВС приймають документи з Дії

Швидко, зручно та без зайвих паперів. Саме так, у кілька кліків, працює шеринг документів онлайн у смартфоні.
Документи з Дії: як використати сервісних центрах МВС - Auto24
Євген Гудущан
logo14 квітня, 21:04
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Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою. Адже ‘можливість ділитись цифровими копіями через додаток Дія.

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Електронні документи не тільки економлять час, а й знижують ризик їх втрати чи пошкодження. У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія.

Щоби відвідувачам поділитися копією ID-картки, необхідно:

  • відкрити паспорт у застосунку Дія;
  • натиснути на нього та обрати штрих-код;
  • надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;
  • підтвердити запит для передачі даних.

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору.

Серед основних переваг шерингу цифрових документів у Дії:

  • швидке обслуговування, адже працівнику не потрібно вносити дані вручну;
  • відсутність помилок, що могли статися під час внесення даних;
  • копія містить відмітку про те, кому та коли її передавали.

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