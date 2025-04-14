У сервісних центрах МВС приймають документи з Дії

Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою. Адже ‘можливість ділитись цифровими копіями через додаток Дія.
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Електронні документи не тільки економлять час, а й знижують ризик їх втрати чи пошкодження. У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія.
Щоби відвідувачам поділитися копією ID-картки, необхідно:
- відкрити паспорт у застосунку Дія;
- натиснути на нього та обрати штрих-код;
- надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;
- підтвердити запит для передачі даних.
Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору.
Серед основних переваг шерингу цифрових документів у Дії:
- швидке обслуговування, адже працівнику не потрібно вносити дані вручну;
- відсутність помилок, що могли статися під час внесення даних;
- копія містить відмітку про те, кому та коли її передавали.