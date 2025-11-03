В сервисных центрах МВД уже нельзя получить дубликат документа

Новое украинское законодательство предусматривает более сложную, длительную и дорогую процедуру: вместо дублирования происходит полная перерегистрация с внесением изменений в государственные реестры и поколением новой записи. Об этом сообщает ГСЦ МВД.

Что именно можно восстановить

Речь идет о ключевых документах водителей и владельцев авто:

водительское удостоверение

свидетельство о регистрации транспортного средства

государственные номерные знаки

Если документ утерян, похищен, уничтожен или пришел в негодность, гражданин может обратиться в сервисный центр МВД или воспользоваться электронными сервисами. Для водительского удостоверения это услуга "обмен или восстановление".

Почему отменили выдачу "дубликатов"

Идея изготовления простой копии старого документа уже не соответствует требованиям безопасности. Если утраченный документ оказывается в руках посторонних лиц, его могут использовать для незаконных операций, создания мошеннических схем или маскировки угнанного автомобиля.

Формирование новой записи в реестре гарантирует, что:

предыдущий документ будет признан недействительным

новый бланк будет иметь юридическую защиту и подтвержденное происхождение

информация о владельце будет актуальной

Что делать в случае потери документов

Перед обращением стоит проверить, изменились ли ваши данные: фамилия, место регистрации, состояние поврежденного документа и тому подобное.

Далее нужно:

обратиться в сервисный центр МВД или подать заявку через Дію или Кабинет водителя

предоставить паспорт или ID-карту, идентификационный код, имеющийся документ (если он сохранен), или справку о потере или похищении

После обработки данных гражданин получает новый документ, который внесен в государственные реестры.

Что важно помнить

Путаница часто возникает потому, что в прошлые годы сервисные центры действительно выдавали "дубликат", когда старый документ терялся. Теперь такое определение уже не используется.

Новая система сложнее: официально номерной знак не может быть просто скопирован на частном производстве без внесения сведений в Единый государственный реестр транспортных средств.

Вывод

После утери или повреждения документов гражданам не стоит рассчитывать на получение "дубликата". В сервисных центрах МВД сейчас действует более сложный и дорогостоящий механизм - восстановление или обмен с полным внесением новых данных в реестры.