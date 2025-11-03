У сервісних центрах МВС вже не можна отримати дублікат документу

Нове українське законодавство передбачає більш складну, тривалу та дорогу процедуру: замість дублювання відбувається повна перереєстрація з внесенням змін до державних реєстрів і поколінням нового запису. Про це повідомляє ГСЦ МВС.

Читайте також: Бронювання та зберігання номерних знаків онлайн тимчасово недоступне

Що саме можна відновити

Йдеться про ключові документи водіїв і власників авто:

водійське посвідчення

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

державні номерні знаки

Якщо документ загублений, викрадений, знищений або став непридатним, громадянин може звернутися до сервісного центру МВС або скористатися електронними сервісами. Для посвідчення водія це послуга «обмін або відновлення».

Чому скасували видачу «дублікатів»

Ідея виготовлення простої копії старого документа вже не відповідає вимогам безпеки. Якщо втрачений документ опиняється в руках сторонніх осіб, його можуть використати для незаконних операцій, створення шахрайських схем або маскування викраденого автомобіля.

Формування нового запису в реєстрі гарантує, що:

попередній документ буде визнано недійсним

новий бланк матиме юридичний захист і підтверджене походження

інформація про власника буде актуальною

Що робити у разі втрати документів

Перед зверненням варто перевірити, чи змінилися ваші дані: прізвище, місце реєстрації, стан пошкодженого документа тощо.

Далі потрібно:

звернутися до сервісного центру МВС або подати заявку через Дію чи Кабінет водія

надати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код, наявний документ (якщо він збережений), або довідку про втрату чи викрадення

Після опрацювання даних громадянин отримує новий документ, який внесений у державні реєстри.

Що важливо памʼятати

Плутанина часто виникає тому, що в минулі роки сервісні центри дійсно видавали «дублікат», коли старий документ втрачався. Тепер таке визначення вже не використовується.

Нова система складніша: офіційно номерний знак не може бути просто скопійований на приватному виробництві без внесення відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Висновок

Після втрати або пошкодження документів громадянам не варто розраховувати на отримання «дубліката». У сервісних центрах МВС зараз діє більш складний та дорогий механізм - відновлення або обмін із повним внесенням нових даних до реєстрів.