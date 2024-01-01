В сервисных центрах МВД выявляют поддельные водительские удостоверения

На Львовщине в сервисный центр МВД обратилась женщина для обмена водительского удостоверения, якобы выданного в 2022 году на право управления транспортными средствами категорий "А, В".

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Во время проверки удостоверения администратором сервисного центра МВД было установлено, что гражданка водительское удостоверение не получала. При этом, бланк предоставленного водительского удостоверения был выдан в 2020 году другому гражданину.

Работники сервисного центра МВД вызвали полицию. Поэтому, полиция изъяла поддельный документ и будет расследовать данный факт.

В главном сервисном центре МВД еще раз обращают ваше внимание, что единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые – это самостоятельно пройти процедуру получения услуги в сервисном центре МВД.