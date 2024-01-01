У сервісних центрах МВС виявляють підроблені водійські посвідчення

На Львівщині до сервісного центру МВС звернулась жінка для обміну посвідчення водія, начебто виданого у 2022 році на право керування транспортними засобами категорій «А, В».

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Під час перевірки посвідчення адміністратором сервісного центру МВС було встановлено, що громадянка посвідчення водія не отримувала. При цьому, бланк наданого посвідчення водія був виданий у 2020 році іншому громадянину.

Працівники сервісного центру МВС викликали поліцію. Відтак, поліція вилучила підробний документ та розслідуватиме даний факт.

У головному сервісному центрі МВС ще раз звертають вашу увагу, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше – це самостійно пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС.