Эксклюзивные кадры с бортового видеорегистратора машины, водитель которой совершил 11 выстрелов в другой автомобиль на автомагистрали с интенсивным движением. Полиции мужчина заявил, что стрелял в ответ на огонь из другого авто.

Недавно обнаруженные кадры видеорегистратора по инциденту на дороге во Флориде показывают, как мужчина несколько раз стрелял из пистолета со своего автомобиля во время движения. Водитель, 30-летний Эрик Поппер, ожидает суда по двум обвинениям в тяжких преступлениях, включая агрессивное нападение с применением огнестрельного оружия. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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Инцидент произошел на автомагистрали I-95 на юг от Майами еще в июне прошлого года, но видео с бортового регистратора Поппера было получено спортивным радиоведущим Энди Слейтером и опубликовано 28 января этого года.

На записи можно видеть, что Поппер непринужденно подпевает под музыку, когда управляет своей Toyota Venza Hybrid. Что-то привлекает его внимание в левой полосе, побуждая перейти на левую полосу, где он якобы подрезал темную Toyota Camry. Водитель Camry сигналит, на что Поппер восклицает: “О, езжай уже!”. Поппер также, кажется, “проверяет тормоза” Camry, глядя в свое зеркало заднего вида можно заметить резкое торможение, когда пакет на сиденье его автомобиля скользит вперед.

Затем он наблюдает в своем зеркале, как, согласно с полицейскими отчетами, водитель Camry делал жесты (вряд ли дружеские) в сторону Поппера. Через несколько секунд Поппер открывает центральную консоль своего Venza и достает из сейфа небольшой пистолет. Когда Camry проезжает мимо, Поппер наставляет оружие и успевает выстрелить 11 раз через собственное боковое окно и лобовое стекло.

Поппер утверждает, что водитель Camry имел оружие и выстрелил в него первым. На видео вы можете услышать удар о его Venza, когда Camry проходит мимо. В интервью телеканалам NBC6 в Майами и ABC7 в Лос-Анджелесе адвокат Поппера заявил, что звуки доказывают, что Поппер стрелял в ответ, а видео доказывает, что его клиент действовал в порядке самообороны.

Оба водителя остановились после инцидента и позвонили в службу 911, чтобы сообщить о ссоре Toyota на Toyota. Водитель Camry сказал полиции, что он просто бросил бутылку с водой в автомобиль Поппера и что у него не было при себе огнестрельного оружия. К счастью, оба водителя, вместе со всеми остальными участниками дорожного движения, остались невредимыми.

Поппер – инспектор пожарной службы Майами-Бич, уволился с работы 21 июля и сдался полиции. Его освободили под залог, слушание назначено на апрель.