Ексклюзивні кадри з бортового відеореєстратора машини, водій якої здійснив 11 пострілів в інший автомобіль на автомагістралі з інтенсивним рухом. Поліції чоловік заявив, що стріляв у відповідь на вогонь з іншого авто.

Нещодавно виявлені кадри відеореєстратора з інциденту на дорозі у Флориді показують, як чоловік кілька разів стріляв з пістолета зі свого автомобіля під час руху. Водій, 30-річний Ерік Поппер, очікує суду за двома звинуваченнями у тяжких злочинах, включаючи агресивний напад із застосуванням вогнепальної зброї. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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Інцидент стався на автомагістралі I-95 на південь від Маямі ще у червні минулого року, але відео з бортового реєстратора Поппера було отримано спортивним радіоведучим Енді Слейтером і опубліковано 28 січня цього року.

На записі можна бачити, що Поппер невимушено підспівує під музику, коли керує своєю Toyota Venza Hybrid. Щось привертає його увагу в лівій смузі, спонукаючи перейти на ліву смугу, де він нібито підрізав темну Toyota Camry. Водій Camry сигналить, на що Поппер вигукує: “О, їдь вже!”. Поппер також, здається, “перевіряє гальма” Camry, дивлячись у своє дзеркало заднього виду – можна помітити різке гальмування, коли пакунок на сидінні його автомобіля ковзає вперед.

Потім він спостерігає у своєму дзеркалі, як, згідно з поліцейськими звітами, водій Camry робив жести (навряд чи дружні) у бік Поппера. Через кілька секунд Поппер відкриває центральну консоль свого Venza та дістає з сейфу невеликий пістолет. Коли Camry проїжджає повз, Поппер наставляє зброю та встигає вистрілити 11 разів через власне бокове вікно та лобове скло.

Поппер стверджує, що водій Camry мав зброю і вистрілив у нього першим. На відео ви можете почути удар об його Venza, коли Camry проходить повз. В інтерв’ю телеканалам NBC6 у Маямі та ABC7 у Лос-Анджелесі адвокат Поппера заявив, що звуки доводять, що Поппер стріляв у відповідь, а відео доводить, що його клієнт діяв в порядку самооборони.

Обидва водії зупинилися після інциденту та зателефонували до служби 911, щоб повідомити про сварку Toyota-на-Toyota. Водій Camry сказав поліції, що він просто кинув пляшку з водою в автомобіль Поппера і що у нього не було при собі вогнепальної зброї. На щастя, обидва водії, разом з усіма іншими учасниками дорожнього руху, залишилися неушкодженими.

Поппер – інспектор пожежної служби Майамі-Біч, звільнився з роботи 21 липня і здався поліції. Його звільнили під заставу, слухання призначене на квітень.