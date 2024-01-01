В сети показали РАФ гибрид с двигателем от "Запорожца"

Более полувека назад латвийский РАФ создал гибридный микроавтобус. Автомобиль использовал украинские компоненты. О малоизвестном РАФ рассказали на сайте Фокус со ссылкой на Carakoom.

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Рижская автобусная фабрика начала создавать экспериментальные модификации микроавтобуса РАФ-977 "Латвия" в середине 60-х. Одной из них стал гибрид, причем довольно нетипичный. Архивные фото прототипа сохранились.

Гибрид РАФ-977 оснастили электромотором, который передавал тягу на заднюю ось. Бензиновый двигатель МеМЗ-966В позаимствовали у "Запорожца" ЗАЗ-966, причем он не имел связи с колесами.

Эта 887-кубовая 30-сильная четверка выполняла роль генератора и подзаряжала аккумулятор, который и питал электромотор. Как только батарея заряжалась, бензиновый двигатель отключался. Схема чем-то напоминает современные гибридные установки.

Гибрид РАФ-977 "Латвия" прошел программу испытаний, однако о его серийном производстве речь не шла. Со временем о нестандартном проекте забыли.