В мережі показали РАФ гібрид з двигуном від "Запорожця"

Понад пів століття тому латвійський РАФ створив гібридний мікроавтобус. Автомобіль використовував українські компоненти. Про маловідомий РАФ розповіли на сайті Фокус з посиланням на Carakoom.

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Ризька автобусна фабрика почала створювати експериментальні модифікації мікроавтобуса РАФ-977 "Латвія" у середині 60-х. Однією з них став гібрид, причому доволі нетиповий. Архівні фото прототипа збереглися.

Гібрид РАФ-977 оснастили електромотором, який передавав тягу на задню вісь. Бензиновий двигун МеМЗ-966В запозичили в "Запорожця" ЗАЗ-966, причому він не мав зв’язку з колесами.

Ця 887-кубова 30-сильна четвірка виконувала роль генератора і підзаряджала акумулятор, який і живив електромотор. Як тільки батарея заряджалася, бензиновий двигун відмикався. Схема чимось нагадує сучасні гібридні установки.

Гібрид РАФ-977 "Латвія" пройшов програму випробувань, проте про його серійне виробництво мова не йшла. Із часом про нестандартний проект забули.