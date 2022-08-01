Сеть зарядных станций Ionity теперь имеет еще одну точку зарядки, расположенную на парковке одного из супермаркетов Novus в столице Украины.

Первая зарядная станция на парковке Novus открылась в Киеве.

Читайте также: На Житомирской трассе вблизи Киева появилась мощная зарядка для электромобилей

"Не один год пошел на переговоры по установке зарядных станций для электромобилей в сети супермаркетов Novus", – пишут на официальной странице сети зарядных станций Ionity

Первая зарядная станция установлена по адресу: г. Киев, бул. Дружбы Народов, 16А

Возможность одновременной зарядки трех электромобилей:

50 кВт через разъем CHAdeMO до 125А (400В)

58 кВт через разъем CCS Combo 1 / CCS Combo 2;

1хType2 до 32А (380В) – коннектор;

1хType1 до 40А (220В);

В общей сложности сеть зарядных станций Ionity насчитывает уже 843 точек зарядки.