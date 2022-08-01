Сеть зарядных станций Ionity теперь имеет еще одну точку зарядки, расположенную на парковке одного из супермаркетов Novus в столице Украины.
Первая зарядная станция на парковке Novus открылась в Киеве.
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"Не один год пошел на переговоры по установке зарядных станций для электромобилей в сети супермаркетов Novus", – пишут на официальной странице сети зарядных станций Ionity
Первая зарядная станция установлена по адресу: г. Киев, бул. Дружбы Народов, 16А
Возможность одновременной зарядки трех электромобилей:
- 50 кВт через разъем CHAdeMO до 125А (400В)
- 58 кВт через разъем CCS Combo 1 / CCS Combo 2;
- 1хType2 до 32А (380В) – коннектор;
- 1хType1 до 40А (220В);
В общей сложности сеть зарядных станций Ionity насчитывает уже 843 точек зарядки.