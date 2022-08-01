Мережа зарядних станцій Ionity тепер має ще одну точку зарядки, яка розташована на парковці одного з супермаркетів Novus у столиці України.

Перша зарядна станція на парковці Novus відкрилась в Києві.

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“Не один рік пішов на перемовини про встановлення зарядних станцій для електромобілів в мережі супермаркетів Novus”, – пишуть на офіційній сторінці мережі зарядних станцій Ionity.

Перша зарядна станція встановлена за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 16А

Можливість одночасного заряджання трьох електромобілів:

50 кВт через роз‘єм CHAdeMO до 125А (400В)

58 кВт через роз‘єм CCS Combo 1 / CCS Combo 2;

1хType2 до 32А (380В) - конектор;

1хType1 до 40А (220В);

Загалом мережа зарядних станцій Ionity нараховує вже 843 точок зарядки.