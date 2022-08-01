Мережа зарядних станцій Ionity тепер має ще одну точку зарядки, яка розташована на парковці одного з супермаркетів Novus у столиці України.
Перша зарядна станція на парковці Novus відкрилась в Києві.
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“Не один рік пішов на перемовини про встановлення зарядних станцій для електромобілів в мережі супермаркетів Novus”, – пишуть на офіційній сторінці мережі зарядних станцій Ionity.
Перша зарядна станція встановлена за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 16А
Можливість одночасного заряджання трьох електромобілів:
- 50 кВт через роз‘єм CHAdeMO до 125А (400В)
- 58 кВт через роз‘єм CCS Combo 1 / CCS Combo 2;
- 1хType2 до 32А (380В) - конектор;
- 1хType1 до 40А (220В);
Загалом мережа зарядних станцій Ionity нараховує вже 843 точок зарядки.