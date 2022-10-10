Крупные украинские сети АЗС говорят, что запасы топлива диверсифицированы, потому не планируют вводить ограничения. Единственное исключение – остановка работы во время воздушных тревог.

Сегодня утром в результате ракетных обстрелов украинских городов на АЗС образовались очереди. Народный депутат Украины Андрей Герус уже призвал украинцев не делать больших запасов.

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“В настоящее время абсолютное большинство АЗС работает”, — написал нардеп в своем Telegram-канале. Он добавил, что нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения.

НВ Бизнес обратился в крупные сети АЗС с просьбой прокомментировать текущую ситуацию. Вот что они ответили.

“Несколько слов о работе сети – мы в строю. Всё в рабочем режиме. Напомним также, что у нас можно купить воду, еду, бытовые товары”, — коротко сообщили в сети АЗК ОККО.

В сети WOG говорят, что ситуация с горючим остается стабильной. “Только на отдельных АЗК мы отслеживаем увеличение спроса”, – рассказали в пресс-службе компании.

В ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг, управляющем сетью АЗС U.GO, рассказали, что зафиксировали увеличение спроса сразу после отбоя воздушной тревоги. “Точные цифры будем знать по окончании смены”, — говорят в компании, добавляя, что на АЗК компании есть разные виды топлива, также есть запасы.

Также операторы рынка продают топливо без ограничений. “Нет, пока не планируем”, – так в Нафтогазе Ойл Трейдинг ответили на вопрос о планах ввести ограничения на продажу бензина и ДТ.

“Снабжение топлива максимально диверсифицировано. Потребности во введении ограничений на отпуск горючего нет”, — рассказали в сети WOG.

При этом в WOG напоминают, что во время воздушных тревог с целью обеспечения клиентов и персонала АЗК не работают. "В этот период мы просим клиентов находиться в безопасном месте, ведь автозаправки являются зоной повышенной опасности", – призвали в компании.