Великі українські мережі АЗС кажуть, що запаси палива диверсифіковані, тому не планують вводити обмеження. Єдине виключення — зупинка роботи під час повітряних тривог.

Сьогодні зранку внаслідок ракетних обстрілів українських міст на АЗС утворилися черги. Народний депутат України Андрій Герус вже закликав українців не робити великих запасів.

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«Наразі абсолютна більшість АЗС працюють», — написав нардеп у своєму Telegram-каналі. Він додав, що нафтопродуктів у країні достатньо, і вони розосереджені за великою кількістю місць зберігання.

НВ Бізнес звернувся до великих мереж АЗС з проханням прокоментувати поточну ситуацію. Ось що вони відповіли.

«Декілька слів щодо роботи мережі - ми в строю. Все в робочому режимі. Нагадаємо також, що у нас можна купити водичку, їжу, побутові товари», — коротко повідомили в мережі АЗК ОККО.

У мережі WOG кажуть, що наразі ситуація з пальним залишається стабільною. «Лише на окремих АЗК ми відстежуємо збільшення попиту», — розповіли в прес-службі компанії.

У ТОВ Нафтогаз Ойл Трейдинг, яке керує мережею АЗС U.GO розповіли, що зафіксували збільшення попиту одразу після відбою повітряної тривоги. «Точні цифри будемо знати після закінчення зміни», — кажуть в компанії, додаючи, що на АЗК компанії є різні види палива, також є запаси.

Також оператори ринку продають паливо без обмежень. «Ні, поки що не плануємо», — так в Нафтогаз Ойл Трейдинг відповіли на запитання про плани ввести обмеження на продаж бензину та ДТ.

«Постачання пального максимально диверсифіковано. Потреби у запровадженні обмежень на відпуск пального наразі немає», — розповіли в мережі WOG.

При цьому у WOG нагадують, що під час повітряних тривог з метою убезпечення клієнтів та персоналу, АЗК не працюють. «В цей період ми просимо клієнтів знаходитися в безпечному місці, адже автозаправки є зоною підвищеної небезпеки», — закликали в компанії.