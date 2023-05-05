Стоимость новинки переваливает за 700 тысяч долларов, что является рекордным прайсом в истории китайского автопрома (для серийных машин).

Речь идет о новом поколении люкс-кара Hongqi L5 (его еще называют «членовозом» партийной верхушки), которое выполнено в ретростилистике оригинального Hongqi CA72 1958 года.

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У последнего поколения гигантского седана совершенно новый кузов, решетка радиатора стала больше, изменились бамперы и оптика. В салоне установлено сразу три экрана, объединенных в единый блок. Для будущих водителей, не очень любящих сенсорное управление, сохранили физические кнопки. Двухспицевой мультируль тоже выполнен в ретростиле.

Технические параметры Hongqi L5 второго поколения пока не раскрываются, однако известно, что автомобиль получит новейший турбированный двигатель V8.

Еще раз подчеркнем, Hongqi L5 считается самым дорогим автомобилем в истории Китая по цене около 730 тысяч долларов.