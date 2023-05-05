Вартість новинки перевалює за 700 000 доларів, що є рекордним прайсом в історії китайського автопрому (для серійних машин).

Мова йде про нове покоління люкс-кару Hongqi L5 (його ще називають «членовозом» партійної верхівки), яке виконано в ретростилістиці оригінального Hongqi CA72 1958 року.

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У останнього покоління гігантського седана повністю новий кузов, грати радіатора стали більшими, змінилися бампери і оптика. В салоні встановлено відразу три екрани, об’єднані в єдиний блок. Для майбутніх водіїв, які не дуже люблять сенсорне керування, зберегли фізичні кнопки. Двоспицеве мультируль теж виконано в ретростилі.

Технічні параметри Hongqi L5 другого покоління поки що не розкриваються, проте відомо, що автомобіль отримає найновіший турбований двигун V8.

Ще раз підкреслимо, Hongqi L5 вважається найдорожчим автомобілем в історії Китаю за ціною близько 730 тисяч доларів.