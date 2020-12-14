За снегоуборочными машинами в Шотландии можно следить онлайн. Им дают забавные имена, например, Люк Сноуокер. Названия для коммунальной техники придумывают школьники.
В Шотландии работает специальный государственный сайт, который позволяет следить в режиме онлайн за перемещениями всех снегоуборочных машин в стране. У каждой машины – свое название.
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В Британии всю снегоуборочную технику называют "гриттер" (gritter), хотя это название машины, которая в гололед разбрасывает песок или соль на дорогах. В названиях часто обыгрывается это слово. Сайт следит за этими машинами и показывает их местонахождение в данный момент на карте Шотландии.
Некоторые названия:
- Люк Сноуокер и Хан Сноуло;
- Снежный разрушитель, Разрушитель льда и Снежный десантник;
- Снежная королева, Снежок, Арктический ангел и Мистер Снегоуборщик;
- Храбрый гриттер, Гритни Спирс, Гритталика, Ганста Гренни Гриттер, Гритти Гритти Бэнг Бэнг;
- BFG (Большой добрый гриттер);
- Лицензия на отдых (отсылка к фильму о Джеймсе Бонде “Лицензия на убийство”);
Сайт был запущен в 2016 году правительством Шотландии, чтобы успокоить водителей, которые жаловались на снег и гололед на дорогах. Трекер позволяет им убедиться, что службы по очистке снега работают.
Еще раньше, в 2006 году, Министерство транспорта Шотландии запустило конкурс на лучшие названия для машин среди учащихся начальных классов. На предложение откликнулись дети со всей страны, а чиновники отобрали лучшие варианты и поназывали транспорт. Позже такой же конкурс провела компания BEAR Scotland, которая владеет сотней “гриттеров” на севере Шотландии: “Мы получили большой отклик от учеников, которые помогли нам придумать имена”:
- BFG Big Friendly Gritter
- For Your Ice Only
- Gangsta Granny Gritter
- Gritallica
- Gritter Thunberg
- Grit Expectations
- Grits-N-Pieces
- Grittle Mix
- Gritty Gonzalez
- Gritty Gritty Bang Bang
- Ice Buster
- Ice Destroyer
- Ice Queen
- Lew-Ice Capaldi
- License to Chill
- Luke Snowwalker
- Mr Plow
- Mrs McGritter
- My Name'5 Doddie
- Nitty Gritty
- Plougher O'Scotland
- Polar Bear Explorer
- Ready Spready Go
- Rumble
- Sandy The Solway Salter
- Salty
- Scotland's Bravest Gritter
- Sir Andy Flurry
- Sir Grits-A-Lot
- Slippy McGritty
- Snowball
- Snow Destroyer
- Snowkemon Go
- Spready Mercury
- Sprinkles
- The Golden Great Gritter
- The Snow Solution
- Yes Sir, Ice Can Boogie