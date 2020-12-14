За снегоуборочными машинами в Шотландии можно следить онлайн. Им дают забавные имена, например, Люк Сноуокер. Названия для коммунальной техники придумывают школьники.

В Шотландии работает специальный государственный сайт, который позволяет следить в режиме онлайн за перемещениями всех снегоуборочных машин в стране. У каждой машины – свое название.

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В Британии всю снегоуборочную технику называют "гриттер" (gritter), хотя это название машины, которая в гололед разбрасывает песок или соль на дорогах. В названиях часто обыгрывается это слово. Сайт следит за этими машинами и показывает их местонахождение в данный момент на карте Шотландии.

Некоторые названия:

Люк Сноуокер и Хан Сноуло;

Снежный разрушитель, Разрушитель льда и Снежный десантник;

Снежная королева, Снежок, Арктический ангел и Мистер Снегоуборщик;

Храбрый гриттер, Гритни Спирс, Гритталика, Ганста Гренни Гриттер, Гритти Гритти Бэнг Бэнг;

BFG (Большой добрый гриттер);

Лицензия на отдых (отсылка к фильму о Джеймсе Бонде “Лицензия на убийство”);

Сайт был запущен в 2016 году правительством Шотландии, чтобы успокоить водителей, которые жаловались на снег и гололед на дорогах. Трекер позволяет им убедиться, что службы по очистке снега работают.

Еще раньше, в 2006 году, Министерство транспорта Шотландии запустило конкурс на лучшие названия для машин среди учащихся начальных классов. На предложение откликнулись дети со всей страны, а чиновники отобрали лучшие варианты и поназывали транспорт. Позже такой же конкурс провела компания BEAR Scotland, которая владеет сотней “гриттеров” на севере Шотландии: “Мы получили большой отклик от учеников, которые помогли нам придумать имена”: