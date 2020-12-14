За снегоуборочными машинами в Шотландии можно следить онлайн. Им дают забавные имена, например, Люк Сноуокер. Названия для коммунальной техники придумывают школьники.

В Шотландии работает специальный государственный сайт, который позволяет следить в режиме онлайн за перемещениями всех снегоуборочных машин в стране. У каждой машины – свое название.

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В Британии всю снегоуборочную технику называют "гриттер" (gritter), хотя это название машины, которая в гололед разбрасывает песок или соль на дорогах. В названиях часто обыгрывается это слово. Сайт следит за этими машинами и показывает их местонахождение в данный момент на карте Шотландии.

Некоторые названия:

  • Люк Сноуокер и Хан Сноуло;
  • Снежный разрушитель, Разрушитель льда и Снежный десантник;
  • Снежная королева, Снежок, Арктический ангел и Мистер Снегоуборщик;
  • Храбрый гриттер, Гритни Спирс, Гритталика, Ганста Гренни Гриттер, Гритти Гритти Бэнг Бэнг;
  • BFG (Большой добрый гриттер);
  • Лицензия на отдых (отсылка к фильму о Джеймсе Бонде “Лицензия на убийство”);

Сайт был запущен в 2016 году правительством Шотландии, чтобы успокоить водителей, которые жаловались на снег и гололед на дорогах. Трекер позволяет им убедиться, что службы по очистке снега работают.

Еще раньше, в 2006 году, Министерство транспорта Шотландии запустило конкурс на лучшие названия для машин среди учащихся начальных классов. На предложение откликнулись дети со всей страны, а чиновники отобрали лучшие варианты и поназывали транспорт. Позже такой же конкурс провела компания BEAR Scotland, которая владеет сотней “гриттеров” на севере Шотландии: “Мы получили большой отклик от учеников, которые помогли нам придумать имена”:

  • BFG Big Friendly Gritter
  • For Your Ice Only
  • Gangsta Granny Gritter
  • Gritallica
  • Gritter Thunberg
  • Grit Expectations
  • Grits-N-Pieces
  • Grittle Mix
  • Gritty Gonzalez
  • Gritty Gritty Bang Bang
  • Ice Buster
  • Ice Destroyer
  • Ice Queen
  • Lew-Ice Capaldi
  • License to Chill
  • Luke Snowwalker
  • Mr Plow
  • Mrs McGritter
  • My Name'5 Doddie
  • Nitty Gritty
  • Plougher O'Scotland
  • Polar Bear Explorer
  • Ready Spready Go
  • Rumble
  • Sandy The Solway Salter
  • Salty
  • Scotland's Bravest Gritter
  • Sir Andy Flurry
  • Sir Grits-A-Lot
  • Slippy McGritty
  • Snowball
  • Snow Destroyer
  • Snowkemon Go
  • Spready Mercury
  • Sprinkles
  • The Golden Great Gritter
  • The Snow Solution
  • Yes Sir, Ice Can Boogie