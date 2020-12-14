За снігоприбиральними машинами в Шотландії можна стежити онлайн. Їм дають кумедні імена, наприклад, Люк Сноуокер. Назви для комунальної техніки вигадують школярі.

У Шотландії працює спеціальний державний сайт, який дозволяє стежити в режимі онлайн за переміщеннями всіх снігоприбиральних машин в країні. У кожної машини – своя назва.

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У Британії усю снігоприбиральну техніку називають “гріттер” (gritter), хоча це назва машини, яка в ожеледь розкидає пісок чи сіль на дорогах. У назвах часто обігрується це слово. Сайт стежить за цими машинами і показує їхнє місцезнаходження в данний момент на мапі Шотландії.

Деякі назви:

Люк Сноуокер і Хан Сноуло;
Сніговий руйнівник, Руйнівник льоду і Сніжний десантник;
Снігова королева, Сніжок, Арктичний янгол і Містер Снігоприбиральник;
Хоробрий гріттер, Грітні Спірс, Грітталіка, Ганста Гренні Гріттер, Грітті Грітті Бенг Бенг;
BFG (Великий добрий гріттер);
Ліцензія на відпочинок (відсилання до фільму про Джеймса Бонда “Ліцензія на вбивство”);

Сайт був запущений у 2016 році урядом Шотландії, щоб заспокоїти водіїв, які скаржились на сніг і ожеледь на дорогах. Трекер дозволяє їм переконатися, що служби з очищення снігу працюють.

Ще раніше, в 2006 році, міністерство транспорту Шотландії запустила конкурс на кращі назви для машин серед учнів початкових класів. На пропозицію відгукнулися діти з усієї країни, а чиновники відібрали кращі варіанти і пойменували транспорт. Пізніше такий же конкурс провела компанія BEAR Scotland, яка володіє сотнею “гріттерів” на півночі Шотландії: “Ми отримали великий відгук від учнів, які допомогли нам придумати імена”:

  • BFG Big Friendly Gritter
  • For Your Ice Only
  • Gangsta Granny Gritter
  • Gritallica
  • Gritter Thunberg
  • Grit Expectations
  • Grits-N-Pieces
  • Grittle Mix
  • Gritty Gonzalez
  • Gritty Gritty Bang Bang
  • Ice Buster
  • Ice Destroyer
  • Ice Queen
  • Lew-Ice Capaldi
  • License to Chill
  • Luke Snowwalker
  • Mr Plow
  • Mrs McGritter
  • My Name'5 Doddie
  • Nitty Gritty
  • Plougher O'Scotland
  • Polar Bear Explorer
  • Ready Spready Go
  • Rumble
  • Sandy The Solway Salter
  • Salty
  • Scotland's Bravest Gritter
  • Sir Andy Flurry
  • Sir Grits-A-Lot
  • Slippy McGritty
  • Snowball
  • Snow Destroyer
  • Snowkemon Go
  • Spready Mercury
  • Sprinkles
  • The Golden Great Gritter
  • The Snow Solution
  • Yes Sir, Ice Can Boogie