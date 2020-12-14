За снігоприбиральними машинами в Шотландії можна стежити онлайн. Їм дають кумедні імена, наприклад, Люк Сноуокер. Назви для комунальної техніки вигадують школярі.
У Шотландії працює спеціальний державний сайт, який дозволяє стежити в режимі онлайн за переміщеннями всіх снігоприбиральних машин в країні. У кожної машини – своя назва.
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У Британії усю снігоприбиральну техніку називають “гріттер” (gritter), хоча це назва машини, яка в ожеледь розкидає пісок чи сіль на дорогах. У назвах часто обігрується це слово. Сайт стежить за цими машинами і показує їхнє місцезнаходження в данний момент на мапі Шотландії.
Деякі назви:
Люк Сноуокер і Хан Сноуло;
Сніговий руйнівник, Руйнівник льоду і Сніжний десантник;
Снігова королева, Сніжок, Арктичний янгол і Містер Снігоприбиральник;
Хоробрий гріттер, Грітні Спірс, Грітталіка, Ганста Гренні Гріттер, Грітті Грітті Бенг Бенг;
BFG (Великий добрий гріттер);
Ліцензія на відпочинок (відсилання до фільму про Джеймса Бонда “Ліцензія на вбивство”);
Сайт був запущений у 2016 році урядом Шотландії, щоб заспокоїти водіїв, які скаржились на сніг і ожеледь на дорогах. Трекер дозволяє їм переконатися, що служби з очищення снігу працюють.
Ще раніше, в 2006 році, міністерство транспорту Шотландії запустила конкурс на кращі назви для машин серед учнів початкових класів. На пропозицію відгукнулися діти з усієї країни, а чиновники відібрали кращі варіанти і пойменували транспорт. Пізніше такий же конкурс провела компанія BEAR Scotland, яка володіє сотнею “гріттерів” на півночі Шотландії: “Ми отримали великий відгук від учнів, які допомогли нам придумати імена”:
- BFG Big Friendly Gritter
- For Your Ice Only
- Gangsta Granny Gritter
- Gritallica
- Gritter Thunberg
- Grit Expectations
- Grits-N-Pieces
- Grittle Mix
- Gritty Gonzalez
- Gritty Gritty Bang Bang
- Ice Buster
- Ice Destroyer
- Ice Queen
- Lew-Ice Capaldi
- License to Chill
- Luke Snowwalker
- Mr Plow
- Mrs McGritter
- My Name'5 Doddie
- Nitty Gritty
- Plougher O'Scotland
- Polar Bear Explorer
- Ready Spready Go
- Rumble
- Sandy The Solway Salter
- Salty
- Scotland's Bravest Gritter
- Sir Andy Flurry
- Sir Grits-A-Lot
- Slippy McGritty
- Snowball
- Snow Destroyer
- Snowkemon Go
- Spready Mercury
- Sprinkles
- The Golden Great Gritter
- The Snow Solution
- Yes Sir, Ice Can Boogie