Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) завершив випробування і отримав сертифікат Євро-6 та налагодить поставки техніки в Євросоюз.

“Запорізький автомобілебудівний завод“ отримав схвалення типу ЄС для автобуса середнього класу. Серед цих вимог підтверджено і відповідність Євро 6. Таким чином, якість, технічні параметри, і що головне, екологічність, продукції українського автовиробника, офіційно підтверджені і відповідають чинним жорстким вимогам регламенту Європейського Союзу”, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ЗАЗ став єдиним серед всіх автомобільних і автобусних заводів з пострадянського простору, хто отримав подібний “Євро 6“ сертифікат, який відповідає вимогам з останніми поправками діючими в 2020 році.

Таким чином, вже в найближчий час автобусна техніка, вироблена на ЗАЗ, може поставлятися на ринки країн Європейського Союзу.