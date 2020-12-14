Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) завершил испытания, получил сертификат Евро-6 и наладит поставки техники в Евросоюз.

"Запорожский автомобилестроительный завод" получил одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждается и соответствие Евро 6. Таким образом, качество, технические параметры, и, главное, экологичность продукции украинского автопроизводителя официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ЗАЗ стал единственным среди всех автомобильных и автобусных заводов с постсоветского пространства, кто получил подобный "Евро 6" сертификат, соответствующий требованиям последним поправкам, действующим в 2020 году.

Таким образом, уже в самое ближайшее время автобусная техника, произведенная на ЗАЗ, может поставляться на рынки стран Европейского Союза.