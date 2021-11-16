Шведская компания Northvolt готовится поставлять на конвейер аккумуляторные блоки для электромобилей полностью по переработке.

Первый аккумуляторный элемент, который, по словам шведов, состоит из "100% переработанного никеля, марганца и кобальта" был изготовлен в прошлую пятницу (12 ноября 2021 года). Партнерами Northvolt в этом проекте выступили инвестиционный банк Goldman Sachs и Volkswagen.

Читайте также: Аккумуляторная фабрика для электромобилей Renault сократила планы по производству

В объявлении компании говорится, что никель-марганцево-кобальтовый катод элемента был изготовлен из металлов, "восстановленным путем переработки отходов аккумуляторных батарей".

Как показали тесты, использование таких материалов не сказалось на производительности ячейки. Она осталась на одном уровне с ячейками, изготовленными из металлов, которые были недавно добыты.

В 2022 году Northvolt планирует начать строительство завода по переработке отходов. Эксплуатация площадки под названием Revolt Ett начнется в 2023 году. По плану новый завод сможет перерабатывать 125 тысяч тонн батарей ежегодно.

В качестве сырья планируют использовать батареи электромобилей, которые отслужили свой срок, а лом из Гигафабрики компании Northvolt Ett, где, как ожидается, первая батарея будет произведена еще до конца 2021 года. Площадки под оба предприятия расположены на севере Швеции.

По заявлению компании, завод Revolt Ett сможет перерабатывать различные материалы, включая литий, кобальт, марганец и никель, и полностью обеспечивая потребности Гигафабрики. Пластмассы, медь и алюминий также будут извлекать и "возвращать обратно в производственные потоки через местные третьи стороны".

В телефонном интервью CNBC Эмма Неренхайм, главный эколог Northvolt, сказала: "Теоретически вы можете по определению переделать любой металл, содержащийся в батарее, и сделать из него новую".

Появление батареи со 100-процентной переработки очень актуально в свете новых заявлений, которые прозвучали на прошлой неделе на саммите COP26. Как говорится в декларации по итогам саммита, к 2035 году на ведущих мировых рынках, а к 2040 году во всем мире все новые легковые автомобили и фургоны должны быть с нулевым уровнем выбросов".

Документ подписали правительства Великобритании, Мексики и Канады, а также крупные автомобильные компании, такие как Ford, General Motors и Volvo Cars. Интересно, что США, Китая и таких автопроизводителей, как Volkswagen и Toyota среди подписантов нет.