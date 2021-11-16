Шведська компанія Northvolt готується постачати на конвеєр акумуляторні блоки для електромобілів повністю із переробки.

Перший акумуляторний елемент, який, зі слів шведів, складається зі "100% переробленого нікелю, марганцю та кобальту" було виготовлено минулої п’ятниці (12 листопада 2021 року). Партнерами Northvolt цьому проекті виступили інвестиційний банк Goldman Sachs та Volkswagen.

Читайте також: Акумуляторна фабрика для електромобілів Renault скоротила плани з виробництва

В оголошенні компанії йдеться, що нікель-марганцево-кобальтовий катод елемента був виготовлений із металів, "відновлених шляхом переробки відходів акумуляторних батарей".

Як показали тести, використання таких матеріалів не позначилося на продуктивності комірки. Вона залишилася на одному рівні з комірками, виготовленими із металів, які були нещодавно видобуті.

У 2022 році Northvolt планує розпочати будівництво заводу з переробки відходів. Експлуатація майданчика під назвою Revolt Ett розпочнеться у 2023 році. За планом новий завод зможе переробляти 125 тисяч тонн батарей щорічно.

Як сировину планують використовувати батареї електромобілів, які відслужили свій термін, а брухт із гігафабрики компанії Northvolt Ett, де, як очікується, перша батарея буде вироблена ще до кінця 2021 року. Майданчики під обидва підприємства розташовані на півночі Швеції.

За заявою компанії, завод Revolt Ett зможе переробляти різні матеріали, включаючи літій, кобальт, марганець і нікель, та повністю забезпечуючи потреби гігафабрики. Пластмаси, мідь та алюміній також витягуватимуть та "повертатимуть назад у виробничі потоки через місцеві треті сторони".

У телефонному інтерв’ю CNBC Емма Неренхайм, головний еколог Northvolt, сказала: "Теоретично ви можете за визначенням переробити будь-який метал, який міститься в батареї, та зробити з нього нову".

Поява батареї зі 100-відсоткової переробки дуже актуальна у світлі нових заяв, які пролунали минулого тижня на саміті COP26. Як йдеться у декларації за підсумками саміту, до 2035 року на провідних світових ринках, а до 2040 року в усьому світі всі нові легкові автомобілі та фургони мають бути з "нульовим рівнем викидів".

Документ підписали уряди Великої Британії, Мексики та Канади, а також великі автомобільні компанії, такі як Ford, General Motors та Volvo Cars. Цікаво, що США, Китаю та таких автовиробників, як Volkswagen та Toyota серед підписантів немає.