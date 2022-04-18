В Швейцарии сфотографировали очень необычный Ferrari 812 GTS. Суперкар покрасили в цвета украинского флага.

Половина Ferrari 812 GTS – желтая, другая половина – синяя (интересно, какой цвет указан в документах?). К тому же сзади появилась надпись Vodka Zelensky.

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Следует отметить, что Ferrari 812 GTS-редкая лимитированная версия суперкара. Купе-кабриолет оснащен 800-сильным V12 и способен развить скорость свыше 340 км/ч.

Нам очень интересно, кто является собственником Ferrari 812. Существует вероятность, что это может быть Константин Жеваго, ведь он вроде бы сейчас в Швейцарии и раньше владел Ferrari 599 SA Aperta – предшественником 812 GTS.