У Швейцарії сфотографували дуже незвичайний Ferrari 812 GTS. Суперкар пофарбували у кольори українського прапора.

Половина Ferrari 812 GTS – жовта, інша половина – синя (цікаво, який колір вказаний у документах?). До того ж ззаду з'явився напис Vodka Zelensky.

Читайте також: Ferrari покидає російський ринок та допомагає українцям

Слід зазначити, що Ferrari 812 GTS – рідкісна лімітована версія суперкара. Купе-кабріолет оснащений 800-сильним V12 і здатний розвинути швидкість понад 340 км/год.

Нам дуже цікаво, хто є власником Ferrari 812. Існує ймовірність, що це може бути Костянтин Жеваго, адже він начебто зараз у Швейцарії і раніше володів Ferrari 599 SA Aperta – попередником 812 GTS.