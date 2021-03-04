Сингапур запретит регистрировать автомобили, работающие на дизеле с 2025 года. Это ограничение введут на пять лет раньше запланированного.

В стране около 2,9% легковых автомобилей работают на дизеле. В то же время среди такси эта доля равна 41,5%. Большинство грузовых транспортных средств и автобусов в городе также работают на дизеле, но на них новое правило не повлияет. Об этом сообщает Bloomberg.

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К 2030 году Сингапур планирует установить 60 000 зарядных станций для электромобилей, две трети из которых будут на общественных автостоянках, а остальные – в частных помещениях. Кроме того, создадут новый правительственный орган, который будет заниматься внедрением электромобилей.

"Эти меры поддержат цели Сингапура прекратить регистрацию новых автомобилей и такси на дизеле с 2025 года, будут требовать, чтобы все новые регистрации автомобили и такси были более чистыми энергетически с 2030 года, а также чтобы все транспортные средства работали на более чистой энергии до 2040 года", – заявили в местном управлении наземного транспорта.