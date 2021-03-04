Сінгапур заборонить реєструвати автомобілі, що працюють на дизелі з 2025 року. Це обмеження запровадять на п’ять років раніше від запланованого.

У країні близько 2,9% легкових автомобілів працюють на дизелі. Водночас серед таксі ця частка дорівнює 41,5%. Більшість вантажних транспортних засобів та автобусів у місті також працює на дизелі, але на них нове правило не вплине. Про це повідомляє Bloomberg.

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До 2030 року Сінгапур планує встановити 60 000 зарядних станцій для електромобілів, дві третини з яких будуть на громадських автостоянках, а решта – у приватних приміщеннях. Крім того, створять новий урядовий орган, який буде займатися впровадженням електромобілів.

"Ці заходи підтримають цілі Сінгапуру припинити реєстрацію нових автомобілів і таксі на дизелі з 2025 року, вимагатимуть, щоб усі нові реєстрації автомобілі і таксі були більш чистими енергетично з 2030 року, а також щоб усі транспортні засоби працювали на більш чистій енергії до 2040 року", – заявили в місцевому управлінні наземного транспорту.