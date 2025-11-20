В системе еЧерга станет понятно, когда машина пересечет границу

Ожидается простой принцип: кто планирует перевозки – сможет рассчитывать на стабильное время ожидания, а те, кто “играют” продолжениями и отмены очереди, – не будут иметь возможностей существенно влиять на время ожидания для всей очереди. Об этом говорится на ФБ-странице заместителя главы Минразвития Сергея Деркача.

"Будем упорядочивать движение и реальное время ожидания благодаря новому функционалу Системы. К примеру, в октябре было 25 тысяч отмен очереди, из которых более 22 тысяч – по инициативе пользователя. Далее же эти пользователи снова создавали запись, и так по кругу. Особенно это заметно в пустых грузовиках, которые регистрируются "а вдруг будет заказ", – уточняет заместитель главы Минразвития Сергей Деркач.

Как становится понятно, хаотического "броуновского движения" в очередности и безосновательных изменений, переносах времени отныне не будет. Записался – придерживайся. Исключения могут быть, но это уже будет фиксированная дата с календарным лимитом. Итак, что меняется и что внедряется.

Лимитированное количество продлений очереди

Для каждого грузовика будет доступно 1 продление раз в 60 дней. Продолжительность продления по-прежнему – 4, 6, 8 или 10 часов.

Это позволит продлевать время тогда, когда это действительно нужно (поломка, задержка), а не для "подстройки" времени, потому что не очень хочется ехать ночью или на выходные.

Объяснение простое: граница не должна простаивать, особенно когда его пропускная способность ограничена.

Ответственность за системные нарушения

Если грузовик регулярно игнорирует свою запись или отменяет ее в последний момент, создать новую очередь на этот транспорт можно будет не ранее чем через две недели (14 дней).

Нарушения, которые приводят к ограничению следующей регистрации:

дважды подряд отменена очередь в статусе "въезд в пункт пропуска";

дважды подряд не прибыли в пункт пропуска;

дважды отменена очередь в течение 30 дней за сутки до въезда.

Таким образом вводится простой принцип: кто планирует перевозки – тот сможет рассчитывать на лояльность еЧерги.

Детали можно услышать на онлайн-встрече

Заинтересованные стороны могут в пятницу, 21 ноября, в 17:00 присоединиться к онлайн-встречи перевозчиков по разъяснениям этих правил и подготовимся к запуску Системы. Ссылка на регистрацию размещено внизу публикации Сергея Деркача.