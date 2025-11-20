В системі єЧерга стане зрозуміло, коли машина перетне кордон

Очікується простий принцип: хто планує перевезення – зможе розраховувати на стабільний час очікування, а ті, хто "граються" продовженнями та скасуваннями черги, – не матимуть можливостей суттєво впливати на час очікування для всієї черги. Про це йдеться на ФБ-сторінці заступника очільника Мінрозвитку Сергія Деркача.

"Будемо впорядковувати рух та реальний час очікування завдяки новому функціоналу Системи. До прикладу, у жовтні було 25 тисяч скасувань черги, з яких понад 22 тисячі – за ініціативою користувача. Далі ж ці користувачі знову створювали запис, і так по колу. Особливо це помітно у порожніх вантажівках, які реєструються "а раптом буде замовлення", – уточнює заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач.

Читайте також Українську єЧергу поєднали з системою "Шлях"

Як стає зрозуміло, хаотичного "броунівського руху" в черговості та безпідставних змін, перенесеннях часу відтепер не буде. Записався – дотримуйся. Винятки можуть бути, але це вже буде фіксована дата з календарним лімітом. Отож, що змінюється і що впроваджується.

Лімітована кількість продовжень черги

Для кожної вантажівки буде доступне 1 продовження раз на 60 днів. Тривалість продовження як і раніше – 4, 6, 8 або 10 годин.

Це дозволить продовжувати час тоді, коли це справді потрібно (поломка, затримка), а не для "підлаштування" часу, бо не дуже хочеться їхати вночі чи на вихідні.

Пояснення просте: кордон не має простоювати, особливо коли його пропускна здатність обмежена.

Відповідальність за системні порушення

Якщо вантажівка регулярно ігнорує свій запис чи скасовує його в останній момент, створити нову чергу на цей транспорт можна буде не раніше ніж через два тижні (14 днів).

Порушення, які призводять до обмеження наступної реєстрації:

двічі поспіль скасована черга у статусі «в’їзд до пункту пропуску»;

двічі поспіль не прибули до пункту пропуску;

двічі скасовано чергу протягом 30 днів за добу до в’їзду.

Таким чином запроваджується простий принцип: хто планує перевезення – той зможе розраховувати на лояльність єЧерги.

Деталі можна почути на онлайн-зустрічі

Зацікавлені сторони можуть у п'ятницю, 21 листопада, о 17:00 долучитися до онлайн-зустрічі перевізників щодо роз'яснень цих правил та підготуємось до запуску Системи. Посилання на реєстрацію розміщено внизу публікації Сергія Деркача.