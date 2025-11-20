В системі єЧерга стане зрозуміло, коли машина перетне кордон

Укр
Упродовж кількох наступних днів Міністерство розвитку громад та територій України запустить поетапне впровадження нових правил використання єЧерги. Новизна базуватиметься на забезпеченні прогнозованості руху черги.
Очікується простий принцип: хто планує перевезення – зможе розраховувати на стабільний час очікування, а ті, хто "граються" продовженнями та скасуваннями черги, – не матимуть можливостей суттєво впливати на час очікування для всієї черги. Про це йдеться на ФБ-сторінці заступника очільника Мінрозвитку Сергія Деркача.

"Будемо впорядковувати рух та реальний час очікування завдяки новому функціоналу Системи. До прикладу, у жовтні було 25 тисяч скасувань черги, з яких понад 22 тисячі – за ініціативою користувача. Далі ж ці користувачі знову створювали запис, і так по колу. Особливо це помітно у порожніх вантажівках, які реєструються "а раптом буде замовлення", – уточнює заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач.

Як стає зрозуміло, хаотичного "броунівського руху" в черговості та безпідставних змін, перенесеннях часу відтепер не буде. Записався – дотримуйся. Винятки можуть бути, але це вже буде фіксована дата з календарним лімітом. Отож, що змінюється і що впроваджується.

Лімітована кількість продовжень черги

Для кожної вантажівки буде доступне 1 продовження раз на 60 днів. Тривалість продовження як і раніше – 4, 6, 8 або 10 годин.

Це дозволить продовжувати час тоді, коли це справді потрібно (поломка, затримка), а не для "підлаштування" часу, бо не дуже хочеться їхати вночі чи на вихідні.

Пояснення просте: кордон не має простоювати, особливо коли його пропускна здатність обмежена.

Відповідальність за системні порушення

Якщо вантажівка регулярно ігнорує свій запис чи скасовує його в останній момент, створити нову чергу на цей транспорт можна буде не раніше ніж через два тижні (14 днів).

Порушення, які призводять до обмеження наступної реєстрації:

  • двічі поспіль скасована черга у статусі «в’їзд до пункту пропуску»;
  • двічі поспіль не прибули до пункту пропуску;
  • двічі скасовано чергу протягом 30 днів за добу до в’їзду.

Таким чином запроваджується простий принцип: хто планує перевезення – той зможе розраховувати на лояльність єЧерги.

Деталі можна почути на онлайн-зустрічі

Зацікавлені сторони можуть у п'ятницю, 21 листопада, о 17:00 долучитися до онлайн-зустрічі перевізників щодо роз'яснень цих правил та підготуємось до запуску Системи. Посилання на реєстрацію розміщено внизу публікації Сергія Деркача.

