Skoda собирается развиваться в сфере разработки новых электрокаров. Совсем недавно стало известно о ее намерении презентовать в 2025 году электрический седан.

На данный момент Skoda переживает один из лучших периодов в своей деятельности, несмотря на кризис в мире. У компании большие объемы продаж, которые могут увеличиться благодаря новой линейке электромобилей. У нее есть модель Enyaq iV, но позже фирма презентует более спортивную версию этого внедорожника под названием Enyaq iV Coupe.

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Кроме того, чехи собираются выпустить компактный электрокар, способный конкурировать с Volkswagen ID.3. Другой проект производителя – электрический седан, уже продемонстрированный на рендере. Машина расположится в модельном ряду между Superb и Octavia, получив более спортивную заднюю часть и авангардный дизайн.

Спереди и сзади автомобиль унаследует стандартные параметры других моделей бренда, но с более тонкими оптическими элементами. Новинка предложит будущим владельцам другую панель приборов и просторный салон.

Седан могут оснастить полным приводом и аккумулятором объемом 77 кВт/ч с дальностью хода 550 км