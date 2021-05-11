Skoda збирається розвиватися в сфері розробки нових електрокарів. Зовсім недавно стало відомо про її намір презентувати в 2025 році електричний седан.

На даний момент Skoda переживає один з кращих періодів у своїй діяльності, не дивлячись на кризу в світі. У компанії великі обсяги продажів, які можуть збільшитися завдяки новій лінійці електромобілів. У неї є модель Enyaq iV, але пізніше фірма презентує більш спортивну версію цього позашляховика під назвою Enyaq iV Coupe.

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Крім того, чехи збираються випустити компактний електрокар, здатний конкурувати з Volkswagen ID.3. Інший проект виробника - електричний седан, вже продемонстрований на рендері. Машина розташується в модельному ряду між Superb і Octavia, отримавши більш спортивну задню частину і авангардний дизайн.

Спереду і ззаду автомобіль успадкує стандартні параметри інших моделей бренду, але з більш тонкими оптичними елементами. Новинка запропонує майбутнім власникам іншу панель приладів і просторий салон.

Седан можуть оснастити повним приводом, і акумулятором об'ємом 77 кВт / год з дальністю ходу 550 км.