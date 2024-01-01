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В Словакию поедет больше автомобилей из Украины

Закончен ремонт и восстановлено движение по пункту пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе со Словакией. Это позволило увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.
Ужгород-Вишне Немецкое: увеличена пропускная способность - Auto24

ФОТО: Агентство по восстановлению|

Восстановлен пункт пропуска Ужгород-Вишне Немецкое

Сергей Матусяк
logo6 июня, 09:58
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Завершена быстрая модернизация пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе со Словакией.

Здесь при финансировании USAID установили модульные здания для офисов и туалетов, средств организации дорожного движения, дорожные знаки и барьерное ограждение, весы для взвешивания грузов, светодиодное освещение и отремонтировали дорожное покрытие, сообщает глава Агентства по восстановлению Мустафа Найем.

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Пункт пропуска также имеет дополнительные офисы для паспортного и таможенного оформления, чтобы справиться с увеличенным трафиком. Выполненные работы соединили пограничный пост с площадкой для ожидания, где автомобили могут стоять в очереди перед пересечением границы со Словакией.

Через этот пункт пропуска уже возобновили движение легковыми автомобилями, которое было приостановлено на время проведения работ.

Всего под управлением Агентства восстановления находится 29 контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границах Украины. Часть из них уже модернизирована, на остальных ведутся ремонтные работы.

Недавно совместно с партнерами также завершили работы по модернизации на одном из крупнейших автомобильных пунктов пропуска – "Ягодин-Дорогуск", граничащий с Польшей.

#Aвтобизнес #Новости #Фото

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