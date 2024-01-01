У Словаччину поїде більше автомобілів з України

Завершено швидку модернізація пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.

Тут за фінансування USAID встановили модульні будівлі для офісів та вбиралень, засобів організації дорожнього руху, дорожні знаки та бар'єрне огородження, ваги для зважування вантажів, світлодіодне освітлення та відремонтували дорожне покриття, повідомляє очільник Агенства з відновлення Мустафа Наєм.

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Пункт пропуску також має додаткові офіси для паспортного та митного оформлення, щоб впоратися зі збільшеним трафіком. Виконані роботи з'єднали прикордонний пост з майданчиком для очікування, де автомобілі можуть стояти в черзі перед перетином кордону зі Словаччиною.

Через цей пункт пропуску вже відновили рух легковими автомобілями, який був призупинений на час проведення робіт.

Всього під управлінням Агентства відновлення перебуває 29 контрольно-пропускних пунктів на західному і південному кордонах України. Частина з них вже модернізована, на решті ведуться ремонтні роботи.

Нещодавно спільно з партнерами також завершили роботи з модернізації на одному з найбільших автомобільних пунктів пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», що межує з Польщею.