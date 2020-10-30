В случае гололеда на ряде столичных улиц и отдельных участках улиц будет ограничено движение транспорта.

Сотрудники “Центра организации дорожного движения” уже установили на соответствующих местах знаки 3.2 “Движение механических транспортных средств запрещено” с табличками 7.12 “Гололедица”.

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Указанный перечень улиц и участков определен распоряжением КГГА № 1432.

Согласно правилам дорожного движения, на этих 56 участках запрещено движение транспортных средств, кроме маршрутных транспортных средств; автомобилей водителей с инвалидностью и водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью; транспортных средств, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, которые проживают или работают в этой зоне, а также транспортных средств, обслуживающих предприятия, которые там расположены (в двух последних случаях транспортные средства должны заезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения).

Ограничения будут действовать только во время гололеда в осенне-зимний период – с 1 ноября до 1 апреля.