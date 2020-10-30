Співробітники «Центру організації дорожнього руху» вже встановили на відповідних місцях знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» із табличками 7.12 «Ожеледиця».

Зазначений перелік вулиць та ділянок визначений розпорядженням КМДА № 1432.

Згідно з правилами дорожнього руху, на цих 56 ділянках заборонений рух транспортних засобів, окрім маршрутних транспортних засобів; автомобілів водіїв з інвалідністю та водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю; транспортних засобів, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також транспортних засобів, що обслуговують підприємства, які там розташовані (у двох останніх випадках транспортні засоби повинні заїжджати до зазначеної зони та виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення).

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Обмеження діятимуть тільки під час ожеледиці у осінньо-зимовий період – із 1 листопада до 1 квітня.