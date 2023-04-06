На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №9174 о сохранении действующего режима налогообложения горючего на период действия военного положения.

Этот законопроект зарегистрировала группа народных депутатов из 16 человек во главе с Дмитрием Разумковым (межфракционное объединение «Умная политика»).

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Народные избранники предлагают внести изменения в закон Украины от 21.09.2022 г. № 2618-IX, которым предусматривается льготное налогообложение горючего на период военного положения на территории Украины, но не дольше, чем до 1 июля 2023 года.

В частности, депутаты предлагают исключить из указанных положений слова «но не дольше, чем до 1 июля 2023 года». Таким образом, инициировано сохранить льготный режим налогообложения горючего на весь период военного положения.

«1 июля 2023 постепенно приближается, но можно констатировать, что экономическая ситуация в государстве с даты принятия указанного закона существенно не изменилась. Украинский бизнес продолжает страдать разрушительными последствиями российской агрессии. Хотя и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла достаточно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак», — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, по убеждению инициаторов этого законопроекта, отмена льготного режима налогообложения горючего с 1 июля 2023 года «преждевременно и может негативно повлиять на уровень цен и финансовую устойчивость субъектов хозяйствования».

Напомним, Верховная Рада в марте 2022 года на фоне растущего дефицита обнулила акцизы на моторное топливо в стране.

21 сентября Рада приняла законопроект №7668-д о возврате акцизов на моторное топливо: ставки акциза на бензин и дизель - €100 за 1000 литров, на сжиженный газ, бутан и изобутан - €52/1000 л, на альтернативное моторное топливо - €10 /1000 л. НДС для всех видов топлива было установлено на уровне 7%.

В конце марта 2023 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны, в том числе и налогообложения горючего.