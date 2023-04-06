На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект № 9174 щодо збереження діючого режиму оподаткування пального на період дії воєнного стану.

Цей законопроект зареєструвала група народних депутатів із 16 чоловік на чолі з Дмитром Разумковим (міжфракційне об’єднання «Розумна політика»).

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Народні обранці пропонують внести зміни в закон України від 21.09.2022 р. № 2618-IX, яким передбачається пільгове оподаткування пального на період воєнного стану на території України, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року.

Зокрема депутати пропонують виключити із вказаних положень слова «але не довше, ніж до 1 липня 2023 року». Таким чином, ініційовано зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану.

«1 липня 2023 року поступово наближається, але можна констатувати, що економічна ситуація в державі з дати ухвалення вказаного закону суттєво не змінилась. Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії. Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак», — йдеться у пояснювальний записці до документа.

Таким чином, на переконання ініціаторів цього законопроекту, скасування пільгового режиму оподаткування пального з 1 липня 2023 року є «передчасним і може негативно вплинути на рівень цін і фінансову стійкість суб’єктів господарювання».

Нагадаємо, Верховна Рада в березні 2022 року на тлі зростаючого дефіциту обнулила акцизи на моторне паливо в країні.

21 вересня Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо: ставки акцизу на бензин і дизель – €100 за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан та ізобутан – €52/1000 л, на альтернативне моторне паливо — €100/1000 л. ПДВ для всіх видів палива було встановлено на рівні 7%.

Наприкінці березня 2023 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни, зокрема й оподаткування пального.