В США за два года вдвое выросла доля автомобилей на "механике". Число трехпедальных моделей сокращается, а спрос растет.

Аналитики JD Power подсчитали: продажа легковых машин с ручной коробкой передач достигла минимума в 2021 году. Тогда их доля не превышала 0,9 процента от общего количества продаж на североамериканском рынке. Однако в 2023 году интерес вырос практически вдвое: рыночная доля составила 1,7 процента. Причины выбора механики поменялись радикально: это больше не атрибут дешевых версий.

Читайте также; Ездим на "механике": как переключать передачи

Если раньше американцы выбирали ручную коробку передач из соображений экономии и называли в качестве аргументов меньший расход топлива и дешевый ремонт, то теперь «механика» превратилась в имиджевый инструмент. Родители нередко делают выбор в пользу трехпедальных машин для своих детей, чтобы те меньше отвлекались на смартфон.

Бестселлер рынка США – Honda Civic на "механике". У топ популярных моделей Ford Mustang, Subaru WRX, Jeep Wrangler, Volkswagen Golf и Jetta. Впрочем, говорить о популярности ручной коробки в США не приходится: даже на вторичном рынке доля таких машин не превышает трех процентов. Из года в год количество предложений трехпедальных новых машин сокращается, а исключений немного.

Недавно об отказе от трехпедальных версий Golf объявил Volkswagen, у нового Ford Mustang "механика" осталась только в связке с мотором V8. Впрочем, совершенно новые модели с ручной коробкой передач все еще появляются: "механика" есть у BMW M2 второго поколения и пикапа Toyota Tacoma.