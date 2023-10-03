У США за два роки вдвічі зросла частка автомобілів на "механіці". Кількість трипедальних моделей скорочується, а попит зростає.

Аналітики JD Power підрахували: продаж легкових машин з механічною коробкою передач досяг мінімуму в 2021 році. Тоді їхня частка не перевищувала 0,9 відсотка від загальної кількості продажів на північноамериканському ринку. Однак у 2023 році інтерес зріс практично вдвічі: ринкова частка становила 1,7 відсотка. Причини вибору механіки змінилися радикально: це більше не атрибут дешевих версій.

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Якщо раніше американці вибирали ручну коробку передач з міркувань економії та називали в якості аргумента меншу витрату палива та дешевий ремонт, то тепер «механіка» перетворилася на іміджевий засіб самовираження. Батьки нерідко роблять вибір на користь трипедальних машин для своїх дітей, щоб ті менше відволікалися на смартфон.

Бестселер ринку США – Honda Civic на "механіці". У топ популярних моделей – Ford Mustang, Subaru WRX, Jeep Wrangler, Volkswagen Golf і Jetta. Втім, говорити про популярність ручної коробки в США не доводиться: навіть на вторинному ринку частка таких машин не перевищує трьох відсотків. Рік у рік кількість пропозицій трьохпедальних нових машин скорочується, а винятків небагато.

Нещодавно про відмову від трипедальних версій Golf оголосив Volkswagen, у нового Ford Mustang "механіка" залишилася тільки у зв'язці з мотором V8. Втім, абсолютно нові моделі з ручною коробкою передач все ще з'являються: "механіка" є у BMW M2 другого покоління та пікапа Toyota Tacoma.