Суд признал виновным в аварии водителя, поскольку его постоянный контроль дорожной ситуации является обязательным условием использования системы автоматизированного управления.

Прокуратура Калифорнии предъявила обвинения водителю Tesla Model S, который в 2019 году использовал систему помощи водителю Autopilot компании Tesla, когда его автомобиль съехал с рампы, проехал на красный свет, врезался в транспортное средство и убил двух человек. Мужчине предъявлено двойное обвинение в непредумышленном убийстве. Это первый подобный случай в юридической практике, который создает судебный прецедент.

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Хотя в судебных документах прямо не упоминается автопилот, в отчете Национальной администрации безопасности дорожного движения, который использовался при рассмотрении дела, указано, что система была активирована в момент столкновения. Обвиняемый не признал своей вины.

Двое пассажиров сбитого Honda Civic погибли на месте происшествия, которое случилось 29 декабря 2019 года в Гардене, пригороде Лос-Анджелеса. Семьи погибших подали в суд как на водителя Model S, так и на компанию Tesla.

Автопилот, конечно, не является полностью автономной системой. Обязательным условием его использования, которое пользователь должен принять для доступа к нему, является обязательство постоянно держать руки на руле и контролировать ситуацию на дороге. Впрочем, это не останавливает некоторых безрассудных владельцев от того, чтобы заниматься своими делами и даже поспать за рулем электрокара.