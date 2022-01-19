Суд визнав винним в аварії водія, оскільки його постійний контроль дорожньої ситуації є обов'язковою умовою використання системи автоматизованого управління.

Прокуратура Каліфорнії пред’явила звинувачення водієві Tesla Model S, який у 2019 році використовував систему допомоги водієві Autopilot компанії Tesla, коли його автомобіль з’їхав з рампи, проїхав на червоне світло, врізався в транспортний засіб і вбив двох людей. Чоловіку висунуто подвійне звинувачення у ненавмисному вбивстві. Це перший подібний випадок в юридичній практиці, який створює судовий прецедент.

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Хоча в судових документах прямо не згадується автопілот, у звіті Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, що використовувався при розгляді справи, вказано, що система була активована на момент зіткнення. Обвинувачений не визнав своєї провини.

Двоє пасажирів збитого Honda Civic загинули на місці події, яка трапилась 29 грудня 2019 року в Гардені, передмісті Лос-Анджелеса. Родини загиблих подали до суду як на водія Model S, так і на компанію Tesla.

Автопілот, звичайно, не є повністю автономною системою. Обов’язковою умовою його використання, яку користувач має прийняти для доступу до неї, є зобов’язання постійно тримати руки на кермі та контролювати ситуацію на дорозі. Втім, це не зупиняє деяких нерозважливих власників від того, щоб займатись своїми справами і навіть поспати за кермом електрокара.