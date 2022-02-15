По данным Бюро статистики труда США, цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов всего за один год. Средняя стоимость машины на вторичном рынке уже достигла почти 30 тысяч долларов.

Средняя цена подержанного автомобиля колеблется от 28 000 до 29 500 долларов США. Виной всему этому является глобальный дефицит микрочипов. Производители просто не могут получить достаточное количество чипов, чтобы поддерживать работу производственных линий для производства новых автомобилей. Поэтому спрос на подержанные автомобили значительно вырос, что отразилось на ценах.

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Дефицит микрочипов – это только один из факторов. Инфляция также создает большую проблему для любого покупателя подержанных автомобилей. Проще говоря, все гораздо дороже, чем 12 месяцев назад.

По данным Cars.com, большинство транспортных средств продается в течение недели после выставления на продажу. До пандемии, средний срок продажи подержанного автомобиля составлял около 30-60 дней.

Однако ситуация может измениться. Пресс-секретарь Carfax сказал ABC News, что для людей, желающих купить подержанный автомобиль ожидается улучшение. "Сейчас есть встречный ветер – прогнозируется, что предложение новых автомобилей улучшится во второй половине года, а потребительский спрос недавно замедлился из-за всплеска COVID-19 и цен на подержанные автомобили", – сказала Эмили Восс ABC News. Эксперт советует не спешить с покупкой, если есть возможность отложить ее на вторую половину 2022 года.

Учитывая, сколько автомобилей с пробегом экспортируется из США в Украину, эта проблема касается и нашего рынка. Впрочем, если ситуация изменится во второй половине текущего года, то и в Украине следует ожидать снижения цен на подержанные автомобили.