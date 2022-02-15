За даними Бюро статистики праці США ціни на вживані автомобілі зросли на 40 відсотків всього за один рік. Середня вартість машини на вторинному ринку вже досягла майже 30 тисяч доларів.

Середня ціна вживаного автомобіля коливається між 28 000 і 29 500 доларів США. Виною всьому цьому є глобальний дефіцит мікрочіпів. Виробники просто не можуть отримати достатньо чіпсів, щоб підтримувати роботу виробничих ліній для виробництва нових автомобілів. Через це попит на вживані автомобілі значно зріс, що відбилось на цінах.

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Дефіцит мікрочіпів – це лише один із факторів. Інфляція також створює велику проблему для будь-якого покупця вживаних автомобілів. Простіше кажучи, все набагато дорожче, ніж було 12 місяців тому.

За даними Cars.com, більшість транспортних засобів продається протягом тижня після вставлення на продаж. До пандемії, середній строк продажу вживаного автомобіля складав близько 30-60 днів.

Проте ситуація може змінитись. Прес-секретар Carfax сказав ABC News, що для людей, які хочуть купити вживаний автомобіль очікується покращення. “Зараз є зустрічний вітер – прогнозується, що пропозиція нових автомобілів покращиться у другій половині року, а споживчий попит нещодавно сповільнився через сплеск COVID і ціни на вживані автомобілі”, – сказала Емілі Восс ABC News. Експерт радить не поспішати з покупкою, а якщо є можливість то відкласти її на другу половину 2022 року.

Враховуючи, скільки автомобілів з пробігом експортується з США в Україну ця проблема стосується і нашого ринку. Втім, якщо ситуація зміниться у другій половині поточного року, то і в Україні варто очікувати зниження цін на вживані авто.